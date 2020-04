Buchhandel beziffert Umsatzausfall auf eine halbe Milliarde Euro

Nachrichtenarchiv - 16.04.2020 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Frankfurt am Main: Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels hat die Umsatzeinbrüche in den letzten vier Wochen auf eine halbe Milliarde Euro beziffert. Der Hauptgeschäftsführer, Skipis, erklärte, er begrüße die Entscheidung von Bund und Ländern zur schrittweisen Lockerung. Danach können auch Buchhandlungen in Kürze unter Einhaltung bestimmter Schutzmaßnahmen wieder öffnen. Die Corona-bedingte Schließung habe viele Buchhandlungen in Existenznot gebracht. Ebenso seien Verlage sowie Autorinnen und Autoren in Notlagen geraten. Die schnelle Wiederöffnung könne dabei helfen, die Situation in der Branche schrittweise zu verbessern.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.04.2020 15:00 Uhr