Buchhandel beziffert Umsatzausfall auf eine halbe Milliarde Euro

Schulen sollen schrittweise wieder öffnen

München: Die Schulen in Bayern sollen gestaffelt wieder öffnen. Am 27. April beginnt der Unterricht für die Abschlussklassen an den Gymnasien, Real- und Mittelschulen, ebenso für Meisterklassen. Zwei Wochen später sollen an diesen Schulen dann die Jahrgänge folgen, die im kommenden Jahr ihren Abschluss machen werden. Für alle übrigen Jahrgänge erarbeiten die Kultusminister bis Ende des Monats einen Fahrplan. Kultusminister Piazolo hat gefordert, dass die Lehrer in Bayern heuer bei allen Schülern ein Auge zudrücken sollten, deren Versetzung gefährdet ist. Man werde großzügig ein Vorrücken auf Probe erlauben. Kitas bleiben vorerst geschlossen, aber die Notbetreuung von Kindern in Bayern soll ab 27. April ausgebaut werden. Laut Sozialministerin Trautner dürfen dann auch Kinder wieder in die Kita, wenn nur ein Elternteil in einem sogenannten systemrelevanten Beruf arbeitet. Auch erwerbstätige Alleinerziehende sollen so wieder ihren Beruf aufnehmen können.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.04.2020 14:00 Uhr