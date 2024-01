Buchbranche meldet Umsatzplus für 2023

Frankfurt am Main: Im vergangenen Jahr ist die Zahl der verkauften Bücher im Vergleich zum Vorjahr um knapp zwei Prozent gesunken. Gleichzeitig stieg der Umsatz um knapp drei Prozent, wie der Börsenverein des Deutschen Buchhandels in seiner Jahresbilanz 2023 mitteilte. Hintergrund sei, dass die Preise für Bücher gestiegen seien. Die Vorsteherin des Börsenvereins, Schmidt-Friderichs, erklärte, die wirtschaftliche Situation sei bei vielen in der Branche dennoch weiter angespannt. Ein Großteil der Kunden sei zurückhaltend im Konsum.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.01.2024 16:00 Uhr