BSW will Wahlergebnis juristisch überprüfen lassen

BSW will Wahl-Ergebnis juristisch überprüfen lassen: Spitzenkandidatin Wagenknecht hat die Rechtmäßigkeit infrage gestellt. Nur ein Bruchteil der Auslandsdeutschen habe an der Abstimmung teilnehmen können, sagt sie. Gegebenenfalls werde man das Ergebnis anfechten. Das BSW war mit 4,97 Prozent knapp an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.02.2025 11:45 Uhr