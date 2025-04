BSW-Thüringen entscheidet in Kampfkandidatur über Parteispitze

Gera: Auf einem Landesparteitag will das thüringische Bündnis Sarah Wagenknecht heute über eine neue Parteispitze entscheiden. Zur Wiederwahl stellt sich die bisherige BSW-Vorsitzende Wolf, die sich jedoch auf eine Kampfkandidatur einstellen muss. Partei-Gründerin Wagenknecht hatte in einem Brief an die Mitglieder für Wolfs Konkurrentin, die Landtagsabgeordnete Wirsing geworben. Sie ist erklärte Anhängerin von Wagenknecht, bislang aber öffentlich noch kaum in Erscheinung getreten. Die noch amtierende BSW-Landesvorsitzende in Thüringen, Wolf, sieht der Entscheidung nach eigenen Angaben gelassen entgegen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.04.2025 13:00 Uhr