BSI warnt vor wachsender Bedrohung durch Cyberangriffe

Berlin: Die Bedrohung durch Cyberkriminelle ist in Deutschland deutlich gestiegen und könnte durch den Missbrauch von Künstlicher Intelligenz weiter wachsen. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI, betonte in seinem aktuellen Lagebericht, dass nicht nur größere Firmen, sondern auch immer häufiger Kommunalverwaltungen angegriffen werden. Kriminelle legten beispielsweise Rathäuser und Behörden lahm, um Geld zu erpressen. Als Folge können dann etwa Sozialhilfe nicht mehr beantragt oder Ausweise nicht mehr ausgestellt werden. Auch Krankenhäuser werden häufiger attackiert. Ein weiteres Problem ist laut BSI die Desinformation durch Künstliche Intelligenz. Eine Zunahme sei hier im Zusammenhang mit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine zu beobachten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.11.2023 18:45 Uhr