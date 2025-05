BSI-Präsidentin warnt vor verstärkten Cyberangriffen auf Energieversorgung

Berlin: Die Präsidentin des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, Plattner, hat vor verstärkten Angriffen durch Cyberkriminelle gewarnt. Angesichts einer Dezentralisierung und Digitalisierung der Energieversorgung in Deutschland forderte sie einen besseren Schutz der IT von Kraftwerken und Stromnetzen. Plattner sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, der Staat müsse gewährleisten können, dass sich Stromversorger und Netzbetreiber in Deutschland, aber auch private Haushalte mit ihren Geräten gegen Cyberangriffe schützen könnten. Die BSI-Präsidentin verwies darauf, dass überall kleine Kraftwerke oder Windparks entstehen. Diese Anlagen seien oft weniger gut gegen Angreifer von außen gesichert als etwa große Kraftwerksbetreiber. Zum anderen digitalisiere sich die Stromversorgung weiter und müsse besser geschützt werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.05.2025 13:00 Uhr