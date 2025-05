BSI-Präsidentin warnt vor Angriffen auf deutsche Energieversorgung

Berlin: Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik hat vor wachsenden Gefahren im Zusammenhang mit der Energiewende gewarnt. Zwar gelte das Stromnetz in Deutschland derzeit als sicher und stabil. Präsidentin Plattner sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe aber: Gerade die zunehmende Digitalisierung sowie die Verbreitung kleinerer Kraftwerke oder Windparks böten eine Angriffsfläche für Cyberkriminelle. Aus Sicht von Plattner muss noch mehr Geld für den Schutz der IT-Sicherheit in die Hand genommen werden. Deutschland sei ein attraktives Ziel - sowohl aus wirtschaftlichen als auch aus geopolitischen Gründen, so die BSI-Präsidentin.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.05.2025 06:00 Uhr