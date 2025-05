BSI-Präsidentin sieht Energieversorgung durch Cyberangriffe bedroht

Berlin: Die Präsidentin des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, Plattner, warnt vor verstärkten Angriffen durch Cyberkriminelle auf die Energieversorgung in Deutschland. Sie forderte in einem Interview für die Tageszeitungen der Funke Mediengruppe einen besseren Schutz der IT von Kraftwerken und Stromnetzen. Die Strategien der Täter sind laut der BSI-Chefin komplex. Der Staat müsse gewährleisten können, dass sich Stromversorger und Netzbetreiber in Deutschland, aber auch private Haushalte mit ihren Geräten gegen Cyberangriffe schützen könnten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.05.2025 12:00 Uhr