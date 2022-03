BSI fürchtet Cyberangriffe auf deutsche Energieversorger oder militärische Einrichtungen

Verdi bestreikt Kitas in mehreren Städten in Bayern

München: In Bayern haben die Warnstreiks und Protestaktionen in den Kitas, Horten und sozialen Diensten begonnen. Die Gewerkschaft ver.di will damit den Druck auf die kommunalen Arbeitgeber erhöhen. Die meisten Eltern wurden letzte Woche bereits vorgewarnt. Nach Gewerkschaftsangeben gibt es in Bayern unter anderem Aktionen in München, Nürnberg, Augsburg, Regensburg, Ingolstadt, Kempten,Schweinfurt und Würzburg. Bei ver.di Bayern hieß es, vor allem Frauen arbeiteten in schlechter bezahlten sozialen Berufen. Seit Jahrzehnten seien bessere Arbeitsbedingungen und eine finanzielle Aufwertung der Arbeit überfällig. Bundesweit fehlen nach Verdi-Angaben allein in Kindergärten und Kindertagesstätten mittlerweile etwa 173-tausend Fachkräfte.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.03.2022 11:00 Uhr