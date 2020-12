Bruttoverdienste in Bayern coronabedingt leicht gesunken

Nachrichtenarchiv - 17.12.2020 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Fürth: Die Menschen in Bayern haben im dritten Quartal vor allem wegen der Corona-Pandemie weniger verdient als noch vor einem Jahr. Wie das Statistische Landesamt mitgeteilt hat, sind die Bruttogehälter im Schnitt um 1,8 Prozent gesunken. Grund sei die Kurzarbeit, die bei vielen Menschen zu Einbußen geführt habe. Besonders stark war der Rückgang demnach in der Luftfahrtbranche. Dort sanken die Bruttogehälter um 37,5 Prozent. Auch bei Arbeitnehmern in Reisebüros und in der Beherbergungsbranche gab es starke Rückgänge. Im Durchschnitt verdiente ein Vollzeitbeschäftigter in Bayern im dritten Quartal 4.158 Euro brutto.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.12.2020 13:00 Uhr