Bruttoverdienst in Bayern ist wegen Corona geschrumpft

Corona-Impfplan des Bundes liegt vor

Berlin: Bei den anstehenden Corona-Impfungen will die Bundesregierung alten Menschen ab 80 Jahren und Personal sowie Patienten in Pflege-Einrichtungen Priorität einräumen. Das steht in einem Referenten-Entwurf aus dem Bundesgesundheitsministerium, der dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt. Zu der Gruppe mit höchster Priorität zählt demnach auch medizinisches Personal in Notaufnahmen, Rettungsdiensten oder auf Intensivstationen. Zusammen handelt es sich nach Angaben der Ständigen Impfkommission um 8,6 Millionen Menschen. Schon jetzt zeichnet sich ab, dass die zur Verfügung stehenden Dosen nicht ausreichen werden, um alle in Frage kommenden Personen bis Ende März zu impfen. Die Bundesländer gehen davon aus, dass die Impfungen bundesweit am 27. Dezember beginnen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.12.2020 10:00 Uhr