Brutale Genital-Verstümmelung mit Zehntausenden Betroffenen in Deutschland

Hangrutsch bei Wangen im Allgäu

Wangen: Nach den starken Regenfällen der vergangenen Tage ist im Allgäu am Abend ein Hang abgerutscht. Mehrere Anwohner mussten ihre Häuser vorsichtshalber verlassen, wie die Polizei heute mitgeteilt hat. Bereits am Mittwoch seien Unterspülungen in dem Bereich festgestellt worden, aber mit einem Hangrutsch habe man nicht gerechnet, so ein Sprecher der Polizei. Die Einsatzkräfte haben den Hang und den betroffenen Wohnbereich abgesperrt. Heute soll das weitere Vorgehen besprochen werden. In dieser Woche war es bereits im baden-württembergischen Schopfheim nach Regen und Schneeschmelze zu einem Erdrutsch gekommen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.02.2021 10:00 Uhr