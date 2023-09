Brüsseler Terroristen zu langjährigen Haftstrafen verurteilt

Brüssel: Ein Geschworenengericht hat das Strafmaß für die Terroristen verkündet, die vor sieben Jahren die Bombenanschläge in Brüssel verübt haben. Sechs der acht Attentäter wurden zu Haftstrafen zwischen 20 Jahren und lebenslang verurteilt. Ein weiterer war schon wegen eines anderen Anschlags verurteilt und erhält keine zusätzliche Strafe, ein Mittäter kann mit einer baldigen Haftentlassung rechnen. Schon im Juli waren die Terroristen wegen der Anschläge am Flughafen von Brüssel und in einer Metrostation schuldig gesprochen worden. 35 Menschen wurden durch die Bomben getötet. Die Islamisten gehörten zur selben Gruppe wie die Attentäter von Paris.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.09.2023 04:00 Uhr