Brüssel will EU-Länder bei Aufnahme afghanischer Flüchtlinge finanziell unterstützen

22.08.2021 02:00 Uhr

Brüssel: Die EU-Kommission will Mitgliedsstaaten mit zusätzlichem Geld unterstützen, wenn diese afghanische Flüchtlinge aufnehmen. Das künftige Innenkommissarin Johansson in der "Welt am Sonntag" an. Sie sagte, die EU sollte nicht die gleichen Fehler wie 2015 machen und warten, bis die Menschen an den Außengrenzen stehen. Stattdessen sollten die Mitgliedsländer mehr Flüchtlinge aus Afghanistan auf legalem und sicherem Weg ins Land zu lassen, so Johansson.

Quelle: BR24 Nachrichten, 22.08.2021 02:00 Uhr