Brüssel stärkt Ukraine den Rücken

Die Europäische Kommission stellt sich hinter die Ukraine. Brüssel spricht sich gegen den US-Vorstoß aus, demzufolge die Ukraine die Krim an Russland abtreten soll. Eine Sprecherin erklärte, Russland müsse seine Aggression beenden und besetzte Gebiete an die Ukraine zurückgeben. Präsident Selenskyi hatte Gebietsabtretungen an Russland zurückgewiesen und war daraufhin von US-Präsident Trump scharf kritisiert worden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.04.2025 12:15 Uhr