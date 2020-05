Brüssel schlägt Corona-Wiederaufbauplan von 750 Milliarden Euro vor

Brüssel: Die EU-Kommission plant einen Wiederaufbaufonds von 750 Milliarden Euro gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise. EU-Wirtschaftskommissar Gentiloni schreibt auf Twitter von einem "europäischen Durchbruch", um eine Krise ohne Beispiel zu bewältigen. Im geplanten Corona-Konjunkturprogramm der EU-Kommission sind nach Angaben aus EU-Kreisen allein knapp 173 Milliarden Euro als Zuwendungen und Kredite für das Krisenland Italien reserviert. Spanien könnte bis zu 140 Milliarden Euro bekommen. Der italienische Ministerpräsident Conte versprach Reformen in seinem Land. In einem Brief an mehrere Zeitungen kündigte er unter anderem einen Bürokratieabbau, eine Beschleunigung der Justiz und eine Steuerreform an. Außerdem will Italien das Geld aus Europa dazu nutzen, strategische Infrastrukturen zu erneuern.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.05.2020 13:00 Uhr