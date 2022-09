Brüssel reagiert verhalten auf Wahlsieg des Rechtsbündnisses in Italien

Rom: Nach der Parlamentswahl in Italien zeichnet sich ab, dass das Land künftig von einem Rechtsbündnis regiert wird. Stärkste Kraft wurde die euroskeptische Partei "Fratelli d'Italia", deren Chefin Giorgia Meloni voraussichtlich erste Ministerpräsidentin Italiens wird. Die 45-Jährige erklärte, sie wolle das Land einen, sollte sie an die Regierung kommen. Verhalten fielen die Reaktionen in Brüssel aus. Die EU-Kommission hoffe auf eine "konstruktive Zusammenarbeit" mit der neuen Führung in Rom, teilte ein Sprecher mit. Die Vizepräsidentin des EU-Parlaments, Barley, rechnet dagegen mit einer Abkühlung der Beziehungen zwischen Rom und Brüssel. Die Bundesregierung hat sich bislang nicht zum Wahlsieg des rechten Lagers in Italien geäußert. Italien sei ein sehr europafreundliches Land, erklärte Vizeregierungssprecher Büchner - man gehe davon aus, dass sich daran nichts ändern wird.

