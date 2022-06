Brüssel reagiert empört auf Ungarns Blockade

Nachrichtenarchiv - 02.06.2022 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Der Vizepräsident der Europäischen Kommission, Timmermans, hat Ungarn wegen der erneuten Blockade der EU-Strafmaßnahmen gegen Russland kritisiert. Er sagte beim Internationalen WDR Europaforum, er habe dafür kein Verständnis mehr. Wörtlich erklärte Timmermans mit Blick auf Regierungschef Orban: "Er hat ein Gefühl bekommen: Ich kann machen, was ich will, die nehmen alles hin". Die ungarische Regierung hatte verlangt, die geplanten Strafmaßnahmen gegen Patriarch Kirill zu streichen, andernfalls will die Regierung in Budapest dem neuen Sanktionspaket gegen Russland nicht zustimmen. Offenbar verzichtet die EU tatsächlich vorerst auf Sanktionen gegen das russisch-orthodoxe Kirchenoberhaupt. Das berichteten mehrere Diplomaten vor kurzem übereinstimmend.

