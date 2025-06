Brüssel plant Verordnung für Verkauf von Haustieren

EU will illegalen Handel mit Haustieren bekämpfen: Züchter, Händler und Tierheime sollen nur noch Haustiere verkaufen dürfen, deren Herkunft man klar zurückverfolgen kann. Außerdem sollen Hunde und Katzen künftig alle gechipt werden. So will man sogenannten Welpenfabriken das Handwerk legen. Der Ministerrat und die 27 EU-Staaten müssen noch zustimmen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.06.2025 10:15 Uhr