Brüssel legt Plan für Ende russischer Energieimporte vor

Brüssel: Die Europäische Union will heute einen Plan vorlegen, wie die Erdgaseinfuhren aus Russland beendet werden können. Es wird erwartet, dass die Behörde mehrere Maßnahmen vorschlagen wird. Zum Beispiel, wie Unternehmen aus EU-Staaten bestehende Gaslieferverträge kündigen können, ohne Strafe zahlen zu müssen. Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine hat die EU weitgehende Einfuhrverbote für russische Energieträger wie Kohle und Öl erlassen. Gas aus Russland kommt aber weiter in die Staatengemeinschaft. Es deckt derzeit rund 19 Prozent des Erdgasbedarfs der EU. Brüssel will in zwei Jahren keine Brennstoffe aus Russland mehr beziehen.

