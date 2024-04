Brüssel genehmigt Staatshilfe für deutsche Wasserstoffproduktion

Brüssel: Deutschland darf die Produktion von klimafreundlichem Wasserstoff mit einer Staatshilfe in Höhe von 350 Millionen Euro unterstützen. Das hat die EU-Kommission entschieden. Der Schritt werde dazu beitragen, die Energie-Importe aus Russland weiter zu verringern und die EU-Klimaziele zu erreichen, so die Kommission. Die Zuschüsse können über einen Zeitraum von bis zu zehn Jahren gewährt werden. Als Energieträger soll Wasserstoff zukünftig in Gaskraftwerken Strom erzeugen, wenn die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht.

