Brüssel bereitet Strafzölle für Elektroautos aus China vor

Brüssel: Die chinesische Handelskammer bei der Europäischen Union hat die angekündigten Strafzölle für Elektroautos aus China scharf verurteilt. In einer Erklärung dazu spricht die chinesische Seite von einer starken Unzfriedenheit und entschiedener Ablehnung eines protektionistischen Ansatzes. Die EU-Kommission hatte heute angekündigt, dass sie die Strafzölle für Elektroautos aus China bei bis zu 36,3 Prozent festsetzen will. Wenn die EU-Länder zustimmen, werden die Zusatzzölle voraussichtlich spätestens Ende Oktober in Kraft treten und für fünf Jahre gelten. Für große Autobauer wie Tesla oder VW und deren chinesische Joint-Venture-Partner gelten allerdings Sätze, die deutlich unter der Höchstbesteuerung liegen. Die EU-Kommmission betonte, die E-Autoproduktion in China werde massiv subventioniert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.08.2024 16:00 Uhr