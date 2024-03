Brückeneinsturz in Baltimore: Suche ausgesetzt - Sechs Menschen mutmaßlich tot

Baltimore: Die US-Behörden haben nach dem Brückeneinsturz in Baltimore die Suche nach Überlebenden ausgesetzt. Das hat die Küstenwache mitgeteilt. Inzwischen gehe man wegen der langen Zeit und der Wassertemperatur nicht davon aus, noch jemand von den sechs Vermissten lebend zu finden. Ein Containerschiff hatte einen Stützpfeiler einer großen Autobahnbrücke in Baltimore gerammt, woraufhin diese einstürzte. Präsident Biden kündigte finanzielle Hilfe der Regierung an.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.03.2024 02:00 Uhr