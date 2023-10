Brücken-Leitplanke in Venedig war offenbar marode

Venedig: Nach dem Busunglück in Venedig mit 21 Todesopfern sind erhebliche Sicherheitsmängel rund um die Unfallstelle bekannt geworden. Laut dem Verkehrsstadtrat der Lagunenstadt entsprach die Leitplanke an der Stelle, an der das Fahrzeug von einer Brücke stürzte, nicht den geltenden Sicherheitsstandards. Demnach war die Reparatur zwar seit 2016 geplant, die Arbeiten begannen aber erst im September. Wie die italienische Zeitung "La Stampa" berichtet, gab es an der Unfallstelle eine eineinhalb Meter lange Lücke in der Leitplanke. Das Metallgeländer dahinter hielt dem Aufprall des Busses nicht stand.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.10.2023 18:00 Uhr