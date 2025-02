Bronze für Preuß und Strelow, Heidenheim fliegt aus der Conference League

Deutsche Single Mixed Staffel gewinnt Bronze bei Biathlon-WM: Franziska Preuß und Justus Strelow mussten sich in Lenzerheide nur den Duos aus Frankreich und Norwegen geschlagen geben. Für den DSV ist es das erste Edelmetall in diesem Rennformat seit fünf Jahren und für die 28-jährige Preuß das insgesamt vierte bei dieser Weltmeisterschaft. Morgen ist Ruhetag, am Samstag und Sonntag fallen dann weitere Medaillenentscheidungen. Fußball-Bundesligist Heidenheim ist aus der Conference League ausgeschieden. Die Mannschaft von Trainer Schmidt unterlag am Abend in der Playoff-Rückrunde den Gästen aus Kopenhagen mit 1:3 nach Verlängerung. Das Hinspiel hatten die Ostwürttemberger noch mit 2:1 gewonnen.

