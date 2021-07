Bronze für Kanuten Tasiadis - Beachvolleyballerinnen im Achtelfinale - Schwimmerin Köhler im 1500-m-Finale

Das Wetter: Zunehmende Gewitterneigung, Höchstwerte 23 bis 27 Grad

Das Wetter in Bayern: Wolken mit etwas Sonne, örtlich sind kräftige Gewitter möglich, lokal mit Hagel, Sturmböen und Starkregen. 23 bis 27 Grad. In der Nacht nach letzten Gewitterschauern in Alpennähe und im Südosten trocken bei 15 bis 11 Grad. Morgen oft freundlich, an den Alpen wieder einzelne Schauer und Gewitter. Am Mittwoch unbeständig. Am Donnerstag meist sonnig bei 20 bis 28 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.07.2021 15:00 Uhr