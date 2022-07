BRK spricht von angespannter Situation im Rettungsdienst

Das Wetter in Bayern: Sonne, Wolken, einzelne Schauer oder Gewitter bei 24 bis 30 Grad

Das Wetter in Bayern: Zunächst wolkig mit sonnigen Abschnitten, später mehr Sonne. Vereinzelt Schauer oder Gewitter. Recht windig. Höchstwerte 24 bis 30 Grad. In der Nacht zunehmend klar und Tiefstwerte um 15 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen viel Sonne, am Samstag teils sonnig, teils wolkig mit örtlichen Schauern und Gewittern. Am Sonntag ungetrübter Sonnenschein wieder sehr sonnig. Höchstwerte bis 34, am Samstag bis 30 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.07.2022 07:00 Uhr