BRK fordert bessere Ausstattung für Katastrophenschutz

Deggendorf: Das Bayerische Rote Kreuz sieht dringenden Handlungsbedarf beim Bevölkerungsschutz in Deutschland. Der Vize-Geschäftsführer des Bezirksverbands Niederbayern-Oberpfalz, Hauenstein, sagte dem BR, aktuell fehlten 40 Prozent der Materialien im Zivilschutz. Er forderte die Politik auf, diesem Bereich einen höhren Stellenwert einzuräumen - auch weil Extremwetterereignisse durch den Klimawandel immer häufiger würden. An diesem Wochenende findet in Deggendorf der 13. Katastrophenschutzkongress des BRK statt. Auch Vertreter internationaler Rettungsorganisationen werden erwartet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.04.2025 07:00 Uhr