BRK-Bayern lobt vernünftiges Handeln in der Sivesternacht

Berlin: Trotz eines vergleichsweise ruhigen Jahreswechsels ist es in Deutschland in der Silvesternacht zu mehreren schweren Unfällen mit Feuerwerkskörpern gekommen. In Hennef bei Bonn hantierten zwei Männer mit einem offenbar selbst gebauten Böller. Einer von ihnen kam dabei ums Leben, der andere wurde schwer verletzt. In Berlin mussten mehrere Menschen nach Explosionen mit vermutlich illegaler Pyrotechnik in Kliniken behandelt werden, ebenso in Hamburg. Das Bayerische Rote Kreuz musste häufiger ausrücken als in der Pandemie-Silvesternacht vor einem Jahr, zog aber dennoch eine positive Bilanz. Der Großteil der Gesellschaft habe durch vernünftiges Handeln eine zusätzliche Belastung des Gesundheitssystems verhindert, so das BRK in einer Pressemitteilung.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.01.2022 15:00 Uhr