Britisches Parlament billigt Rettung von Stahl-Hersteller

London: Das britische Parlament will den letzten konventionellen Stahlhersteller des Landes retten. In einer Sondersitzung beschlossen beide Kammern ein Gesetz, mit dem die Regierung die Kontrolle über das Werk der Firma British Steel im nordenglischen Scunthorpe übernehmen kann. Das Werk gehört seit 2020 einer Unternehmensgruppe aus China, die es für unrentabel erklärt hatte und nicht weiter betreiben will. Eine Schließung hätte auch Folgen für die britische Rüstungsindustrie.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.04.2025 20:00 Uhr