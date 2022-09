Britisches Militär probt letzten Trauerzug für die Königin

Nachrichtenarchiv - 17.09.2022 14:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

London: In der britischen Hauptstadt haben Hunderte Soldaten den Trauerzug zum Beisetzungsort von Königin Elizabeth II. geprobt. Weitere Armeemitglieder säumten den als "Long Walk" bekannten Pfad zu Schloss Windsor. Zu der eigentlichen Prozession am kommenden Montag werden Zehntausende Zuschauer erwartet. Bei der Trauerfeier in der Westminister Abbey werden 2.000 Gäste dabei sein - unter ihnen zahlreiche Staats- und Regierungschefs. Neben Vertretern des europäischen Hochadels haben sich auch die Präsidenten Deutschlands, der USA, Frankreichs und Brasiliens sowie der japanische Kaiser Naruhito angekündigt. Derweil harren weiterhin Tausende Menschen in einer kilometerlangen Warteschlange aus, um am Sarg der verstorbenen Queen vorbeidefilieren zu dürfen. Die Behörden schätzten die Wartezeit für diejenigen, die sich heute in die Schlange einreihen, auf mehr als 24 Stunden.

