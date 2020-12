Britisches Militär hilft mit bei Corona-Tests vor Dover

Das Wetter: Bewölkt mit Schnee, in der Nacht und morgen trocken.

Das Wetter in Bayern: Nur im westlichen Franken länger Sonne, sonst viele Wolken und südlich der Donau Schnee, in Alpennähe auch anhaltend. Temperaturen minus1 bis plus 5 Grad, in der Nacht knapp unter dem Gefrierpunkt. Morgen und am Sonntag meist trocken und im Süden auch freundlich. Am Montag dann wieder Schnee.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.12.2020 15:00 Uhr