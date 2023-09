Britisches Königspaar kommt zum Staatsbesuch nach Frankreich

Paris: Das britische Königspaar kommt einem zum dreitägigen Staatsbesuch nach Frankreich. Zum Auftakt werden Charles der Dritte und seine Frau Camilla mit einer Zeremonie am Pariser Triumphbogen empfangen. Anschließend trifft der Monarch Frankreichs Präsident Macron.Themen sind die Lage im Sahel und in der Ukraine, sowie Klima und Biodiversität. Am Abend folgt ein Staatsbankett mit zahlreichen Gästen im Schloss Versailles. Eigentlich wollte das britische Königspaar bereits im März nach Frankreich reisen. Wegen der heftigen Proteste gegen Macrons Rentenreform wurde die Visite aber kurzfristig verschoben.

