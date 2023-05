Britisches Königspaar begrüßt nach Krönung Menschenmenge

Meldungsarchiv - 06.05.2023 20:00 Uhr Aktuelle Meldungen

London: Der britische König Charles III. und seine Frau Camilla haben sich am Nachmittag nach der Krönung in der Westminster Abbey auf dem Balkon des Buckingham-Palasts einer jubelnden Menschenmenge gezeigt. Das Königspaar trat in royalen Roben und mit Kronen vor tausende Menschen. Bundespräsident Steinmeier sieht König Charles III. und seine Frau Camilla nach der Krönung vor einer großen Aufgabe in einer Zeit grundlegenden Wandels. Der Bundespräsident nahm mit seiner Ehefrau Elke Büdenbender an der Krönungsmesse in der Londoner Westminster Abbey teil. Die Londoner Polizei gab bekannt, dass sie heute insgesamt 52 Menschen festgenommen hat. Grund seien Straftaten wie Körperverletzung, Verstöße gegen die öffentliche Ordnung oder Landfriedensbruch gewesen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.05.2023 20:00 Uhr