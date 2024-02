Britisches Gericht wird zunächst keine Entscheidung zu Wikileaks-Gründer Assange fällen

London: Im Rechtsstreit um eine Auslieferung von Wikileaks-Gründer Julian Assange an die USA wird voraussichtlich nicht vor März eine Entscheidung fallen. Die heutige Anhörung vor dem High Court in London endete ohne Urteil. Es ist die letzte Instanz mit der sich Assange in Großbritannien noch gegen eine Auslieferung wehren kann. Bei der Anhörung sagte die Anwältin der US-Regierung, Assange habe durch die Veröffentlichung vertraulicher Dokumente der US-Sicherheit und den Geheimdiensten geschadet. Er habe deutlich mehr getan als ein Journalist, der Informationen sammele. Unterstützer von Assange erklärten, er habe als Journalist auf Fehlverhalten des US-Militärs im Irak und in Afghanistan aufmerksam gemacht. Sie betrachten die Anklage gegen ihn als politisch motiviert. Assange selbst war bei der Anhörung wegen einer Krankheit nicht anwesend.

