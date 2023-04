Britischer Vize-Premier Raab tritt wegen Mobbing-Vorwürfen zurück

Kurzmeldung ein/ausklappen Christian Lindner wird mit 88 Prozent der Stimmen erneut zum FDP-Chef gewählt

Berlin: FDP-Chef Lindner ist am späten Nachmittag erneut zum Parteivorsitzenden gewählt worden. Auf dem Parteitag in Berlin erhielt er 88 Prozent der Delegierten-Stimmen - also fünf Prozentpunkte weniger als beim letzten Mal. Zuvor hatte er in seiner Rede die Arbeit der Bundesregierung gelobt. Er erwähnte insbesondere, dass sie es geschafft habe, in einer Phase der Energieknappheit die Funktionsfähigkeit von Staat, Gesellschaft und Wirtschaft aufrechtzuerhalten. Deutschland sei ein wahnsinnig tolles Land, so Lindner, mit Menschen, die jeden Tag im Großen und im Kleinen ihren Beitrag für ein gutes Zusammenleben leisteten. Darauf dürfe man stolz sein, sagte der FDP-Chef. Mit Blick auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine forderte er, Moskau politisch, rechtlich und wirtschaftlich vollständig zu isolieren. Die Ukraine kämpfe für alles, was auch Deutschland heilig sei, so Lindner. Zum Auftakt des Parteitags hatte Vize-Chefin Beer die FDP als den wesentlichen Teil der Bundesregierung bezeichnet. Sie habe die Wähler davon überzeugt, dass die Gesellschaft den liberalen Kompass und dass diese Ampel das liberale Korrektiv brauche.

