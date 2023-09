Britischer Vize-Premier mahnt Regulierung von KI an

New York: Der britische Vize-Premier Dowden sieht dringenden Handlungsbedarf mit Blick auf Künstliche Intelligenz. In der Generaldebatte der UN betonte Dowden, das Aufkommen der KI bedeute die größte Transformation in der Geschichte der Menschheit. Die Entwicklung schreite so schnell voran, dass man parallel dazu an einer Regulierung arbeiten müsse. Wörtlich sagte er: "Wir müssen akzeptieren, dass wir die Grenzen der Möglichkeiten einfach nicht kennen. Wir sind wie Edison, bevor die Lichter angingen."

