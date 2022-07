Britischer Verteidigungsminster unterstützt Truss als neue Premierministerin

Baerbock weist türkische Gebietsansprüche in der Ägäis zurück

Athen: Kurz vor ihrem Antrittsbesuch in der Türkei hat sich Bundesaußenministerin Baerbock klar im griechisch-türkischen Konflikt um Inseln in der Ostägäis positioniert. Die türkischen Gebietsansprüche wies sie klar zurück. Griechische Inseln seien griechisches Territorium, und niemand habe das Recht, das infrage zu stellen, sagte Baerbock nach einem Gespräch mit ihrem griechischen Kollegen Dendias. Dass die Bundesregierung in dieser Sache an der Seite Griechenlands stehe, werde auch ihre Botschaft in Istanbul sein, so Baerbock. Dorthin reist sie am Nachmittag weiter. Sie rief die Türkei und Griechenland auf, ihre Differenzen "im Gespräch" zu lösen. Mit Blick auf den Krieg in der Ukraine sagte Baerbock, man brauche Einheit, Dialog und besonnenes Handeln in dieser schwierigen Zeit. Streit in den Reihen der Nato sei genau das, was der russische Präsident Putin wolle.

