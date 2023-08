Britischer Verteidigungsminister gibt Posten ab

London: Der britische Verteidigungsminister Wallace ist zurückgetreten. In einem Brief an Premierminister Sunak heißt es, nach so vielen Jahren sei es Zeit für ihn, in Teile seines Lebens zu investieren, die er vernachlässigt habe. Grundsätzlich angekündigt hatte Wallace seinen Rückritt schon Mitte Juli. Der 53-Jährige hatte den Posten vor vier Jahren noch unter dem damaligen Premierminister Johnson übernommen. Wallace hatte als Verteidigungsminister bei der Unterstützung des Westens für die Ukraine im Krieg gegen Russland eine führende Rolle eingenommen. Als Nachfolger wurde inzwischen Grant Shapps ernannt. Er hatte bereits mehrere Ministerposten inne. So war er Verkehrsminister im einstigen Kabinett von Ex-Premier Johnson. Mit dem Regierungswechsel zu Sunak war er erst Wirtschaftsminister, bis er das Ressort der Energiesicherheit übernahm.

