Britischer Sprinter wegen Dopings suspendiert

Bahnstreik der Lokführer ist beendeet

Berlin: Der Bahnstreik der Gewerkschaft GDL ist beendet. Seit zwei Uhr in der Früh haben die Gewerkschaftsmitglieder wieder ihre Arbeit aufgenommen. Die Bahn will deshalb heute zum Regelfahrplan zurückkehren. Allerdings erwartet die DB heute so viele Reisende wie an kaum einem anderen Tag im Jahr und empfiehlt daher, sich einen Sitzplatz zu reservieren. Ob und wann die GDL ihren Streik fortsetzt, ist noch nicht klar. Die Gewerkschaft fordert unter anderem Lohnerhöhungen wie im öffentlichen Dienst in Höhe von rund 3,2 Prozent.

Quelle: BR24 Nachrichten, 13.08.2021 03:00 Uhr