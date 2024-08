Britischer Premierminister will Beziehungen zur EU verbessern

Berlin: Bei seinem Antrittsbesuch in Deutschland hat der britische Premierminister Starmer einen Neustart der Beziehungen mit Europa und der EU angekündigt. Nach dem Treffen mit Bundeskanzler Scholz sagte der Labour-Chef, er habe Pläne für engere Beziehungen, was aber nicht heiße, dass Großbritannien in die EU zurückwolle. Wörtlich sagte Starmer: "Das bedeutet nicht, den Brexit umzukehren oder wieder in die EU-Zollunion oder den Binnenmarkt einzutreten." Scholz sagte dazu, die Menschen im Vereinigten Königreich hätten 2016 eine historische Entscheidung getroffen, man bleibe aber weiterhin eng befreundet und wolle alle Teile der Beziehung weiter verstärken. Beide Länder wollen einen Kooperationsvertrag schließen, der Bereiche wie Handel und Verteidigung enthalten soll.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.08.2024 17:00 Uhr