Britischer Premierminister Johnson verlässt Krankenhaus

12.04.2020 17:30 Uhr

London: Der britische Premierminister Johnson ist nach seiner Covid-19-Erkrankung aus dem Krankenhaus entlassen worden. Nach Angaben seines Büros hat er die Klinik St. Thomas in London verlassen und wird sich nun weiter auf dem Feriensitz des Premiers, Chequers, erholen. Er werde nicht sofort zurück an die Arbeit gehen. Stunden zuvor hatte Johnson in einer ersten Mitteilung seit seiner Zeit auf der Intensivstation den Ärztinnen, Ärzten und Pflegekräften gedankt. Der 55-Jährige war vor mehr als zwei Wochen der erste Regierungschef weltweit gewesen, bei dem Covid-19 diagnostiziert wurde. Die Zahl der Corona-Toten in Großbritannien hat inzwischen die Marke von 10.000 überschritten. Damit ist Großbritannien nach Italien, Spanien und Frankreich das vierte Land in Europa, das fünfstellige Zahlen von Verstorbenen meldet.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 12.04.2020 17:30 Uhr