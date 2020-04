Britischer Premierminister Johnson verlässt Klinik

Nachrichtenarchiv - 12.04.2020 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

London: Der britische Premierminister Johnson ist nach seiner Corona-Infektion aus dem Krankenhaus entlassen worden. In einer Videobotschaft bedankte er sich beim Personal der Klinik, in der er eine Woche behandelt worden war, zeitweise auch auf der Intensivstation. Der staatliche Gesundheitsdienst NHS habe sein Leben gerettet, so Johnson. Gemeinsam werde man das Coronavirus besiegen, fügte er hinzu. Der 55-Jährige wird nicht sofort wieder die Regierungsgeschäfte übernehmen, vielmehr soll er sich erst auf dem Landsitz Chequers in der Nähe von London erholen. Nach der offiziellen Statistik sind in Großbritannien inzwischen mehr als 10.000 Corona-Erkrankte gestorben. Experten gehen aber von einer hohen Dunkelziffer aus, vor allem Tote in Seniorenheimen sollen nicht erfasst sein.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 12.04.2020 21:00 Uhr