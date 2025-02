Britischer Premier zeigt sich bereit zur Truppenentsendung in die Ukraine

London: Der britische Premier Starmer hat sich bereit erklärt, im Fall des Kriegsendes britische Truppen in der Ukraine zu stationieren. Das schreibt er in einem Gastbeitrag für die Zeitung "Telegraph". Er habe sich die Entscheidung nicht leicht gemacht, aber jeder Beitrag zur Sicherheit der Ukraine sei ein Beitrag zur Sicherheit des Kontinents, so Starmer weiter. Das Ende des Krieges dürfe nicht nur zu einer vorübergehenden Pause werden, bevor Putin erneut angreift. Heute wollen mehrere europäische Staats- und Regierungschefs in Paris darüber beraten, was Europa zu einer möglichen Friedenslösung für die Ukraine beitragen kann. Auch Bundeskanzler Scholz wird daran teilnehmen. US-Präsident Trump hatte zuletzt Verhandlungen über ein Ende des Krieges in Aussicht gestellt und ein baldiges Treffen mit Putin angekündigt. In den nächsten Tagen schon will US-Außenminister Rubio in Saudi-Arabien erste Gespräch mit ranghohen russischen Vertretern führen.

