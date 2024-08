Britischer Premier verurteilt Randale und kündigt Konsequenzen an

London: Der britische Premier Starmer hat die Ausschreitungen im ganzen Land verurteilt und als "rechtsextreme Gewalt" bezeichnet. Die Beteiligten würden die volle Härte des Gesetzes zu spüren bekommen, kündigte er in einer Ansprache vor seinem Amtssitz an. Alle Bewohner des Landes hätten ein Recht auf Sicherheit, das gelte auch für muslimische Gemeinden. Seit einer tödlichen Messerattacke vor knapp einer Woche schüren Fake News zur Identität des Täters antimuslimische Krawalle. In mehreren Städten wurden Autos und Gebäude in Brand gesteckt und Polizisten attackiert. In Rotherham griffen Vermummte ein Hotel an, in dem sie Asylbewerber vermuteten. Allein am Wochenende wurden mehr als 100 Verdächtige festgenommen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.08.2024 19:30 Uhr