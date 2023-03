Britischer Premier Sunak legt seine Steuererklärungen offen

Kurzmeldung ein/ausklappen Faeser hält an Verschärfung des Waffenrechts fest und warnt vor TikTok

Washington: Bundesinnenministerin Faeser will gegen staatliche Einflussnahmen aus China vorgehen. Am Rande eines Besuchs in Washington äußerte sie sich besorgt, dass China etwa über die umstrittene App TikTok Einfluss nehmen könne. Ein Verbot der Social Media-App lehnt sie aber ab. Durch die Waffenfunde bei der gestrigen Razzia im Milieu der so genannten Reichsbürger sieht Faeser sich bestätigt. Sie will das Waffenrecht verschärfen. Extremisten müssen nach ihren Worten entwaffnet werden. Vor allem will sie ein Verbot halbautomatischer Waffen durchsetzen. Bei einer Polizeirazzia im Umfeld der Reichsbürger hatte ein Mann einen Polizisten angeschossen. Er ist in Untersuchungshaft.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.03.2023 02:00 Uhr