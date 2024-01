Britischer Premier Sunak besucht Kiew

Kiew: Der britische Premierminister Sunak ist in die ukrainische Hauptstadt gereist. Nach Regierungsinformationen will er dort mit mit Präsident Selenskyj ein Abkommen zur Sicherheitskooperation unterzeichnen. Zuvor hatte Sunak militärische Unterstützung für die Ukraine in Höhe von 2,5 Milliarden Pfund für dieses und nächstes Jahr zugesagt. Das Paket beinhaltet laut britischer Regierung auch eine Initiative, mit der rasch tausende militärische Drohnen für die Ukraine eingekauft und produziert werden sollen. Damit, so Sunak, werde die Ukraine modernste Mittel zur Verfügung haben, um ihre Bürger zu verteidigen und russische Invasionstruppen zu Land und zur See anzugreifen.

