Britischer Premier Johnson will Regierungsgeschäfte wiederaufnehmen

Erste Schüler kehren an bayerische Schulen zurück

München: In Bayern sind heute die ersten Schüler wieder in die Klassenzimmer zurückgekehrt. Zunächst werden diejenigen vor Ort unterrichtet, die dieses Jahr ihren Abschluss machen. Die übrigen Schüler lernen bis auf Weiteres zuhause. Für ihre Rückkehr in die Schulen gibt es noch keine konkreten Pläne. Bayerns Kultusminister Piazolo wird sich am Nachmittag mit seinen Länderkollegen in einer Telefonschalte über ein gemeinsames Konzept zur Wiedereröffnung der Schulen austauschen. Im Gespräch ist ein Schicht-Modell, bei dem Klassen geteilt werden und abwechselnd unterrichtet werden. Die Notbetreuung an Kitas und Schulen hat Bayern jetzt ausgeweitet. Seit heute werden zum Beispiel mehr Kinder von Alleinerziehenden aufgenommen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 27.04.2020 09:15 Uhr