Britischer Premier Johnson verlässt das Krankenhaus

London: Der britische Premierminister Johnson ist aus dem Krankenhaus entlassen worden. Das hat ein Sprecher mitgeteilt. Er werde aber die Arbeit noch nicht wieder aufnehmen, sondern sich zur Erholung auf den Landsitz der britischen Regierungs-Chefs in Chequers begeben. Johnson war - nach einigen Tagen der Quarantäne - vor einer Woche in die Klinik eingeliefert und am Montag für drei Tage auf die Intensivstation verlegt worden. Nach amtlichen Angaben wurde ihm zwar zusätzlicher Sauerstoff verabreicht; es handelte sich aber nicht um eine künstliche Beatmung. Die Amtsgeschäfte führt weiter Außenminister Dominic Raab. - Noch gestern am späten Abend war eine Mitteilung Johnsons verbreitet worden, in der er ausrichten ließ, er verdanke den Mitarbeitern seines Londoner Krankenhauses sein Leben.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 12.04.2020 15:00 Uhr